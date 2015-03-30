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Dünya

'Ege Yunan denizidir'

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege'nin Yunan denizi olduğunu söyledi

30 Mart 2015 10:56

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama geldi. "Ege Yunan denizidir" diyen Kammenos, "Denizlerin  sınırı, kara suları bunları müteakip kara sınırları mevcuttur ve ihtilaflı değildir" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Yunan bakan, Washington'a Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondajları için işbirliği önerdi.

Kammenos, "Gri bölgeler yoktur, haritalar üzerinde çizilmek istenen gri bölgeler kurşun kalemlerle değil, ancak halkların kanı ile boyanır" dedi.

Syriza ile koalisyon hükümeti kuran Bağımsız Helenler partisinin lideri olan Kammenos, milliyetçi görüşleriyle tanınıyor.

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