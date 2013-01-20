Ege yine sallandı

Ege Denizi 6.2'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Son olarak Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale açıklarında saat 21.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Sarsıntı, Ege Denizi'ne kıyısı olan bazı illerde hissedildi.

Bozcaada'nın 47 kilometre açığında 8 Ocak tarihinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bu sarsıntının ardından en büyüğü 5.0 olan çok sayıda deprem kaydedilmişti.