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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nden ortak hareket kararı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda toplanan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları, özellikle Trakya bölgesinin çevre ve doğa açısından talan edildiğini öne sürerek buna karşı ortak hareket etme, tepki gösterme

26 Kasım 2017 14:45

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda toplanan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları, özellikle Trakya bölgesinin çevre ve doğa açısından talan edildiğini öne sürerek buna karşı ortak hareket etme, tepki gösterme kararı aldı.
Kuşadası\'nda toplanan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyesi belediye başkan, başkan vekili ve belediye meclis üyeleri, çevre ile ilgili olarak mahkemelerin aldığı kararların hükümetçe gözardı edilmesi eleştirdi. Özellikle turizm bölgelerindeki belediyelerin yerleşik nüfusa göre aldığı payların hizmet üretmeye, çevre ve doğaya sahip çıkmaya yetmediğine dikkati çeken Belediye Başkanları, EMARÇEB\'in Kıyı Ege Belediyeler Birliği başta olmak üzere diğer belediye birlikleriyle işbirliği yapması kararlaştırıldı. Özellikle Trakya Bölgesi\'nin çevre ve doğa açısından bir talan bölgesi haline getirildiğini savunan başkanlar, tüm çevre katliamlarına birlikte karşı durmayı hedef olarak belirledi.
\'YENİ BİR ENERJİ POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR\'
Toplantı açılışında konuşan EMARÇEB Başkanı Cahit İnceoğlu, artan dünya nüfusu ve gelişen sanayi ile birlikte ortaya çıkan yiyecek, ısınma gibi gereksinimler için temel ihtiyacın enerji olduğunu belirterek, enerjinin  var olan yaşam koşullarını değiştirmemesi gerektiğini kaydetti. İnceoğlu, şöyle dedi:
\"Ülkemizde var olan kaynakların en uygun koşullarda kullanılmasına, bu kaynakların doğaya en az zarar vermesine ve ekonomik gelişmeye maksimum katkı sağlamasına dayalı yeni bir enerji politikasının belirlenmesi, ülkemiz için bir zorunluluktur. Yenilenebilir ve çevresel zararları en az olan ve ülkemizde bol olarak bulunan enerji kaynaklarına yönelmek, ülkemizi hem enerji darboğazından kurtaracak hem de dışa bağımlılığı azaltacaktır. Yeşil ve temiz enerji üretimine öncülük yapmak görevini yerel yönetimler üstlenmeli, bu alanda projeler geliştirip gerçekleştirerek toplum ve bireyler nezdinde özendirici olmalıdır.\"
\'DOĞA VE ÇEVRE İÇİN BELEDİYE PAYLARI ARTIRILMALI\'
Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı da yerel yönetimlerin çevresel projeler üretmesi için ekonomik sorunlarının olmaması gerektiğini söyledi. Kayalı, şöyle konuştu:
\"Kuşadası\'nın resmi kayıtlara göre nüfusu 107 bin. Belediyemizin tespit ettiği yerleşik nüfus190 bin civarında. Yaz ayları ortalama nüfusumuz 800 bin civarında. Belediye kadroları, ekonomik katkılar yerleşik nüfusa göre veriliyor. Bu uygulama özellikle kıyı belediyelerin kanayan yarası. Ekolojik çevreyi, kültürü, doğayı korumak için daha fazla pay almamız, özellikle kıyı belediyelerinin daha fazla pay alması, yaz nüfusuna göre desteklenmesi için Kıyı Ege Belediyeler Birliği başta olmak üzere diğer belediye birlikleri ile ortak hareket etmeli, girişimlerde bulunmalıyız.\"
Toplantıda, EMARÇEB üyesi belediyelerinin çevre ile ilgili sıkıntılarına, merkezi hükümetin dayatmalarına karşı ortak hareket etme, tepki gösterme kararı alındı.
Genel kurulda üye sayısı 26 olan EMARÇEB\'in üye sayısı Saray, Hayrabolu ile Subaşı Belediyeleri\'nin katılımıyla 29\'a yükseldi. EMARÇEB Genel Kurul üyeleri sonraki toplantının termik santrallere dikkatleri çekmek için önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihte Tekirdağ\'da yapılmasına karar verdi.

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