Ege Üniversitesi, Soma katliamını protesto eden öğrenciler hakkında icra takibi başlattı

Ege Üniversite, 301 madencinin öldüğü Soma katliamını protesto eden öğrenciler hakkında, yaklaşık 300 bin lira icra takibi başlattı.

Ege Üniversitesi, 301 madencinin öldüğü Soma katliamını protesto eden öğrencilerin, eylem sırasında 300 bin lira 'kamu zararı' oluşturdukları iddiasıyla dava açmıştı. Daha önce öğrencilere "borcunuzu ödeyin" diye yazı gönderen üniversite, dava sonuçlanmadan şimdi de icra takibi başlattı.

"Ne ceza davası bekleniyor ne de alcaklar davası açılıyor"

Evrensel’den Dilek Omaklılar’ın haberine göre, davayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Dinçer Çalım, konuyla ilgili üniversitenin hukuksal bir boşluktan faydalandıklarını belirterek, “Normalde bu davanın sonucu beklenmeliydi ceza alıp almamaya göre. Ancak Ege Üniversitesi daha önce bir yazı göndermişti öğrencilere, borcunuzu ödeyin, diye. Onun hukuksal bir bağlayıcılığı yoktu. Şimdi de icra takibi açmışlar. Aslında yapılması gereken, önce alacak davası açıp bu kişilerin üniversitede meydana gelen zarardan sorumlu olduklarını tespit etmeleri. Fakat bir sürü hukuksal boşluktan yararlanıp direkt icra takibi açıyorlar. İtiraz eden olmaz nasılsa diye. Ege Üniversitesi ne ceza davasını bekliyor ne de kendisi bir alacak davası açıp zararın sorumlusunun bu öğrenciler olduğunu tespit etmeden direkt öğrencilere icra takibi açmış durumda. 300 bin lira civarında bir miktar”dedi.

"Zarar devlet tarafından ödenmeli"

Soma katliamına karşı öğrencilerin tepki göstermesinin demokratik olduğunu vurgulayan Çalım, eğer meydana gelen bir zarar varsa da bu zararın devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti. Çalım, “Öğrencilerinden talep etmesi zaten haksız ama bu şekilde hukukun arkasından dolanarak icra takibini başlatması kabul edilir bir şey değildir. Öğrenciler şimdi icra takibine itiraz edecekler” diye konuştu.

Çalım, “Bu toplumsal bir olaydır ve bu olaylarda vatandaşın tepki göstermesinin önüne geçmek için de bunu yapıyorlar. Ancak yersiz bir fayda” dedi.