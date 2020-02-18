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Ege Üniversitesi'nde iş cinayeti: KYK yurdu inşaatında çalışan lise öğrencisi yaşamını yitirdi

18 Şubat 2020 11:09

İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun inşaatında çalışan lise öğrencisi, inşaatın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi’nde yapımı devam eden KYK yurdu inşaatının 10’uncu katından düşen 18 yaşındaki lise öğrencisi Caner Mızrak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 10'uncu katta elektrikçi olarak çalışan Mızrak, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mızrak, tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son 1 yılda 3’ncü cinayet

Öğrenci Kolektifleri konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Şantiye alanına dönüşen Ege Üniversitesi kampüsünde bu yıl yaşanan üçüncü cinayet. Bu cinayetler sorumluları iş güvenliğini almayan rektörlük ve inşaat firmasıdır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa” sözlerinden anlıyoruz ki AKP hükümetinin gençliğe sunduğu gelecek ölümden ve sömürüden başka bir şey değildir! Sorumlular derhal hesap vermelidir!" denildi.

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