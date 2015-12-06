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Ege Dündar: Baskılar ve tehditler beni de susturamayacak

Can Dündar'ın katılamadığı etkinlikte ödülü oğlu Ege Dündar aldı

06 Aralık 2015 10:45

Adana’da Orhan Kemal Edebiyat Festivaline tutuklu olduğu için katılamayan Can Dündar’ın plaketini Ege Dündar aldı. Dündar, “Baskılar ve tehditler gerçekleri ve babamı susturamadığı gibi, beni de susturamayacak” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP'li Çukurova İlçe Belediyesi'nin düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne aralarında yazarlar Ayşe Kulin, Haydar Ergülen, Mahmut Temizyürek'in de bulunduğu çok sayıda edebiyatçı ve sanat insanı katıldı.

Aylar öncesinden organize edilen festivale Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da davet edildi. Festivalde 'Orhan Kemal, gazetecilik, kültür-sanat' konulu söyleşiye katılması planlanan Can Dündar tutuklanınca, etkinliğe katılamadı.

 

“Susturamayacaklar”

 

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, festivale katılan edebiyatçılara bugün Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde teşekkür plaketi sundu. Can Dündar festivale katılamadığı için onun plaketi de oğlu Ege Dündar'a verildi.

Diğer katılımcılarla birlikte sahneye alkışlarla çıkan Ege Dündar, "Babamın tutuklandığından beri, eksik etmediğiniz desteğiniz için teşekkür ederim. Baskılar ve tehditler gerçekleri ve babamı susturamadığı gibi, beni de susturamayacak. Çünkü ben bu ülkenin geleceğine inanıyorum" dedi.

Festivale katılanlar da uzun süre Ege Dündar'ı alkışladı.

ETİKETLER

Ayşe KulinHaydar ErgülenMahmut Temizyürekege dündarcan dündarbaskılar

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