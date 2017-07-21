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Ege depreminde ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu

6,6 büyüklüğündeki deprem Bodrum'da da panik yaratmıştı

21 Temmuz 2017 19:08

Bodrum'u da sarsan 6.6 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda (İstanköy) yakalanan Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kos depreminde yaralanan Türk vatandaşı Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir ise feribotla Türkiye'ye getirildi. Kurtoğlu, depremin ardından yıkılan bir cami minaresinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

Ege'deki depremde Kos'ta 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu bildirildi. Depremde Kos'taki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkıldı. Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Kurtoğlu İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Acı haber ailesine ulaştı

 

39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun acı haberi, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesini ulaştı. Üç arkadaşıyla tatile giden İzmirli Kurtoğlu'nun, Karşıyaka Bostanlı'da kafe işlettiği belirtildi. Tatilde depreme yakalanıp yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun kardeşi Canan, annesi Simin ve babası Ali Kurtoğlu, aldıkları acı haber üzerine Bodrum'a doğru yola çıktı. Acılı ailenin Bodrum'dan, cenazeyi almak için Kos'a geçecekleri öğrenildi.

 

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