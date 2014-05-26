Ege Denizi'ndeki depremi 20 saat önce bildi

2010’da 6.0 büyüklüğündeki Elazığ depremini 4 gün önce tespit ederek sitesinde yayınlayan arama, kurtarma ve deprem uzmanı Oksal Erev, 6.5 büyüklüğündeki Gökçeada depreminin yerini de yaklaşık 20 saat önce haber verdi.

Önceki gün Gökçeada’da yaşanan 6.5 büyüklüğündeki deprem göz göre geldi. İstanbul 911 Arama, Kurtarma ve Araştırma Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve deprem uzmanı Oksal Erev kendi sitesinde yayınladığı haritayla depremin yerini yaklaşık 20 saat önce haber verdi. Erev, 2010’da 6.0 büyüklüğündeki Elazığ Depremini de 4 gün önce tespit ederek sitesinde yayınlamıştı.





‘Dikkat normal dışı kayıtlar’





İlker Akgüngör’ün Vatan’daki haberine göre, geçmişte İTÜ’nün yer istasyonlarının yerleştirildiği projede çalışan ve istasyonları yerleştiren Oksal Erev, sitesinde 23 Mayıs Cuma günü saat 18:25’te yani depremden yaklaşık 20 saat önce muhtemel deprem bölgesinin haritası yayınlayarak depremin olabileceği yeri gösterdi. Erev ‘Dikkat ortak anomali kayıtları’ başlığıyla yayınladığı küçük raporda ise bölgede normalin dışında bir yer hareketi faaliyeti olduğunu bildirdi. Erev yorumunda Gökçeada ve Çanakkale’yi gösteren harita için, “Gördüğünüz alanlar içinde bir aktivite olasılığı yüksektir. Balkanlar/Avrupa yönüne doğru mesafe arttıkça söz konusu aktivitenin etkisinin artması beklenebilir” diyerek neredeyse nokta atışı yaptı.





‘Baskıyı ölçüyoruz’





Oksal Erev şöyle konuştu:

“Bilinen birçok depremin tahminini önceden siteye koydum. İstasyonlar ve kayaçların arasında bulunan kuvars mineralinin fay kırılmadan önce sıkışmasıyla bir elekro manyetik alan meydana geliyor. Kuvarsın maruz kaldığı baskıyı yeryüzünden ölçerek sayısal olarak aldığımız değerleri grafiğe çeviriyoruz. Grafiklerdeki anomolileri yani normal dışı hareketleri, sismik kaynaklılarla, ani oluşan yağmur, kar, yıldırım gibi atmosferik değişimleri ayırarak yorumluyorum.”





‘Yüzde 99 deprem dedik’





Oksal Erev izlediği istasyonların ortak anomali verdiğini söylüyor:

“Önceki gün 2 Tekirdağ, 1 Silivri istasyonu ortak anomoli verdi. Birden fazla istasyon aynı saatte ortak anomali işareti verirse sismik kaynaklı olma olasılığı çok yüksek. Tekirdağ ve Silivri’de hava değişimi olmadığını görüp, geçmiş grafikleri de inceleyince bu yüzde 99 deprem anamolisi dedik. Tekirdağ ve Silivri istasyonları Batı Marmara’daki anomolileri gösteriyor. Bu yorumları aktif olan 10 deprem istasyonunu izleyerek yapıyorum.”





‘Kimse bilgi ver demiyor!’





Oksal Erev, devletten ve başka kuruluşlardan kimsenin bilgi almak için aramadığını belirtiyor:

“Ne devletten ne de başka kurumlardan tahminlere bakıp gel bilgi ver diyen yok. Sadece kendi arama kurtarma ekibimi teyakkuz haline geçiriyorum. 3 yıl önce Kandilli Rasathanesi’nedeki bir toplantıda deprem öncede tahmin edilemez dediler. Bilimadamları bunu kabul etmek istemiyor. Bilim insanları nokta, saat ve büyüklüğü tam istiyor halbuki bu tahminlerle önceden belli hazırlıkları yapmak mümkün.”