Ege denizinde iki depremle sarsıldı

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ve Gökçeada ilçeleri açıklarında, birer saat arayla Richter ölçeğine göre 4.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Deprem bazı kıyı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi'nden elde edilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde gerçekleşen ve 3.6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 12.07'de meydana geldi. Yerin 13.48 kilometre derinliğindeki sarsıntı; Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Babakale, Gülpınar ve Bademli köylerinde hafif şekilde hissedildi.



Ege'deki 4.3 büyüklüğünde gerçekleşen ikinci deprem ise saat 14.00'de meydana geldi. Yerin 25.89 kilometre derinliğindeki deprem ise Ayvacık'ın Babakale ve Gülpınar köyleri ile Gökçeada'nın Uğurlu köyünde hafif hissedildi.



İki depremin de merkezi üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi.

