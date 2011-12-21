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Yaşam

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı İZMİR (A.A)

21 Aralık 2011 20:06

-Ege Denizi'nde fırtına uyarısı İZMİR (A.A) - 21.12.2011 - İzmir'in bazı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve Ege Denizi'nin güneyinde fırtına beklendiği bildirildi. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Seferihisar, Urla, Menderes, Selçuk, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli sağanak, ayrıca, Ege Denizi'nin güneyinde (Çeşme-Bodrum arası) bu gece ve yarın 8 kuvvetinde fırtına beklendiği kaydedildi. Etkili olması beklenen kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi) gereken tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

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