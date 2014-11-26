Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden alınan bilgiye göre, deprem saat 05,05'te meydana geldi.
Kuzeyde Bodrum, güneyde Reşadiye (Datça) yarımadaları arasında kalan Gökova Körfezi'ndeki sarsıntının, yerin 4,41 kilometre altında meydana geldiği belirildi.
Bu arada, Kütahya'nın Simav ilçesinde de 4 büyüklüğüne deprem yaşandı. Sarsıntının 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.