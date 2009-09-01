Ege Denizi'nde bir saatte 7 deprem

Ege Denizi'nde gece yarısı 63 dakika içinde büyüklüğü 2.8 ile 3.9 arasında değişen 7 sarsıntı meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 00.49'da meydana gelen ve merkez üssü İzmir Salman açıkları olan hafif şiddetteki ilk depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Bu depremi, aynı bölgede saat 00.55'de 3.6, 00.58'de 2.9, 01.15'te 3.1, 01.11'de 2.8, 01.25'de 3.0 ve son olarak merkez üssü Urla olan saat 01.52'deki 3.2 büyüklüğünde çok hafif şiddetli sarsıntılar izledi.