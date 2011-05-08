-EGE DENİZİ'NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A) - 08.05.2011 - Ege Denizi'nde, Nisiros Adası yakınlarında Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina Rasathanesi Jeodinamik Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, saat 09:50'de meydana gelen depremin merkez üssünün Nisiros Adası'nın doğusunda denizde olduğu bildirildi. Yunan medyası, yerin 22,8 km altında meydana geldiği belirtilen depremin Rodos ve İstanköy adalarında da hissedildiğini kaydetti. Haberlerde, Avrupa Sismoloji Merkezi'nin, sallantının büyüklüğünü 5,2 olarak duyurduğu belirtildi. Depremle ilgili can ya da mal kaybı bildirilmedi.