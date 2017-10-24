Ege Denizi'nde 4.6'lık deprem (3)

PROF.DR. ERCAN: BODRUM\'DAKİ DEPREM ARTÇI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yazılı açıklama yaparak Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde, bugün saat 12.36 sıralarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntının geçen 21 Temmuz\'daki depremin artçısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ercan, Bodrum\'da geçen 21 Temmuz\'da meydana gelen depremin artçılarının sürdüğünü belirterek şunları dile getirdi:

\"Bugün saat 12.35\'de olan depremin odak derinliği 5.7 kilometredir. Artçı depremin 5.7 kilometre ile sığ olması nedeniyle bölgenin güçlü olarak sarsılmasına neden olmuştur. Bundan 2 ay önce yerinde yaptığımız çalışmalarda Yalı\'nın deprem gizil gücünün yüksek olduğunu, ayrıca Yalı önünde depremcik oğullaşmasının yoğun olduğunu gördük. Durum gösteriyor ki artık bu yörede gerginlik sönüm sürecine girmiştir. İleri de daha seyrek, büyük olmayan artçı depremler olacaktır. Bu bölgede daha büyük bir yıkıcı deprem beklemiyorum.\"

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)



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