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Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem

05 Ekim 2020 18:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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