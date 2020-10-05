\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egede-deprem-1771381" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.</p>\n<p>Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.</p>\n<div> </div>\n<p class="fi-parallel-inlines_1"> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>