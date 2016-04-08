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Ege Denizi için zehirli balon balığı uyarısı

Balon balığının yakın gelecekte tüm Akdeniz için bir tehdit olabileceği uyarısı yapıldı

08 Nisan 2016 18:57

Hint okyanusu kökenli zehirli bir tür olan balon balığının, Ege Denizi'ne yayıldığı uyarısı yapıldı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Metin, Hint Okyanusu kökenli zehirli balık türlerinden balon balığının Ege Denizi'ndeki yayılım alanını artırdığını bildirdi.


NTV'nin haberine göre, tetrodoksin adı verilen güçlü bir zehiri barındırdığı için avlanması ve yenilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yasaklanan bu balık türünün yerel balık türlerini tehdit ettiğini vurgulayan Metin, balıkçıların ağlara takılan bu balığa temas etme riski bulunduğunu belirtti.

Balon balığının Yunanistan'ın batı kıyılarında da yayıldığının rapor edildiğini, yakın gelecekte tüm Akdeniz için bir tehdit olabileceğini dile getiren Metin,"Balon balığının bünyesindeki tetrodoksin içeren zehirin 2 miligramı 50 kilogram ağırlığında bir bireyi öldürebilecek güçte. Bu, kişiden kişiye değişebilir. Balığın iç organlarında, deri altında ve kas yapısında yoğun bir şekilde tetrodoksin bulunuyor. Üreme dönemlerinde dişi bireylerde daha yoğun oluyor. Dokunulduğunda da kendini savunma amaçlı şiştiği için tetrodoksini dış ortama salıyor. Bu sırada üzerindeki dikensi oluşumdan dolayı bu zehir temas edeni zehirleyebilir'' şeklinde konuştu.

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