-EFSF'nin kredi notu düştü BRÜKSEL (A.A) - 16.01.2012 - Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) AAA olan kredi notunu AA+'ya düşürdü. S&P'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'nin yeni kredi iyileştirmeleri teklif etmesi durumunda EFSF'nin notunun yeniden AAA'ya çekilebileceği belirtildi. S&P'nin EFSF'nin notunu indirmesi, aralarında Fransa, Avusturya ve İtalya'nın da bulunduğu Avro Bölgesi'ne üye 9 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. EFSF'nin notunun düşürülmesinin, Fonun uygun mali yardım sağlama becerisine zarar verebileceği belirtiliyor.