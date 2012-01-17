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Ekonomi

EFSF'nin kredi notu düştü BRÜKSEL (A.A)

17 Ocak 2012 00:33

-EFSF'nin kredi notu düştü BRÜKSEL (A.A) - 16.01.2012 - Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) AAA olan kredi notunu AA+'ya düşürdü. S&P'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'nin yeni kredi iyileştirmeleri teklif etmesi durumunda EFSF'nin notunun yeniden AAA'ya çekilebileceği belirtildi. S&P'nin EFSF'nin notunu indirmesi, aralarında Fransa, Avusturya ve İtalya'nın da bulunduğu Avro Bölgesi'ne üye 9 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. EFSF'nin notunun düşürülmesinin, Fonun uygun mali yardım sağlama becerisine zarar verebileceği belirtiliyor.

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