Efsanevi müzisyen Leonard Cohen, İstanbul'da konser verdi

Kanadalı efsanevi müzisyen ve şair Leonard Cohen, İstanbul'da konser verdi. Ülker Sport Arena'da gerçekleşen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Cohen, ''2012 Old Ideas Dünya Turnesi'' kapsamında İstanbul'da konser verdi. Müzikseverlerin yıllardır dört gözle beklediği Leonard Cohen, AEG Live ve Purple Concerts organizasyonuyla Ülker Sport Arena'da gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluştu.

Leonard Cohen, dünya turnesi kapsamında verdiği konserde, ''Dance Me To The End Of Love'', ''Hallelujah'' ve ''So Long, Marianne'' gibi unutulmaz şarkılarına da yer verdi.

Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.