-EFSANEVİ FUTBOLCU LAUDRUP LENF KANSERİ FLORANSA (A.A) - 08.09.2010 - Danimarka futbolunun yetiştirdiği önemli efsanevi isimlerden Brian Laudrup, lenf kanseri olduğunu açıkladı. Avrupa'da Bayern Münih, Fiorentina, AC Milan, Glasgow Rangers, Chelsea, FC Kopenhag ve Ajax gibi önemli takımlarda forma giyen, 1992 yılındaki İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin mutlu sona ulaşmasında büyük katkısı olan eski golcü Brian Laudrup, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, lenf kanseri olduğunu bildirdi. Laudrup, hastalığıyla ilgili, ''Bu savaşı yeneceğime ikna oldum. Doktorlarım da bu konuda iyimser. Hastalığın evresi çok ileri değil. Şimdi tedavime ağırlık vermeliyim. Niyetim bundan sonra ailemle daha fazla zaman geçirmek'' dedi. Danimarka Milli Takım formasını 1987-1998 yılları arasında giyen Brian Laudrup'un 82 maçta 21 golü bulunuyor. Brian Laudrup'un kendisinden 5 yaş büyük abisi Michael Laudrup da futbol tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor.