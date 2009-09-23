Efsaneler karşı karşıya

Karpov ve Kasparov’un son karşılaşması 1990 Dünya Şampiyonası’nda gerçekleşmişti. Efsane ikili şimdi yine karşı karşıya...

Satrancın efsane iki Rusu Gary Kasparov ile Anatoli Karpov, satranç tahtası çevresinde tekrar karşı karşıya geliyor

1980’lere damgasını vuran ve dünyada satranca ilgiyi artıran iki isim, İspanya’nın Valencia kentinde önceki gün başlayan özel bir turnuvaya katılıyor.



Valencia’da başlayan turnuvada, ikili 12 maçta karşı karşıya gelecek. 4 tane yarı-hızlı ve 8 tane hızlı oyun oynayacak olan Karpov-Kasparov’un ilk maçları dün akşam başladı. Turnuva cuma günü sona erecek.



El Pais gazetesine konuşan Karpov (58), “Satrancın, altın olmasa da, gümüş çağını tekrar günyüzüne çıkarmak için buradayız” dedi. Rakibi Kasparov ise, “Dünya Satranç Federasyonu satrancı öldürdü” yorumunda bulundu. “Bugün gençler tarafından oynanan satranç, daha teknik, agresif, ama sönük” diyen 46 yaşındaki Rus, “Yarın (dün) oynanacak maç, satrancı 25 yıl önce olduğu gibi vitrine çıkaracak” yorumunda bulundu. İki isim 1984’te 5 ay boyunca devam eden efsaneleşmiş bir maç yapmışlardı. Dünya Satranç Federasyonu, karşılaşmayı oyuncuların devam etme isteğine rağmen sağlık unsurları sebebiyle kimseyi galip ilan etmeden durdurmuştu. O dönem 33 yaşında olan Karpov, maçların 5’ini kazanırken, 21 yaşındaki Kasparov 3 maçı kazanmıştı ve 40 karşılaşma beraberlikle sonlanmıştı.



Kasparov bir sonraki sene Karpov’u ucu ucuna yenerek en genç dünya şampiyonu olmuştu.





