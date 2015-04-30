Efsane yarış atı Bold Pilot öldü

Veliefendi'nin gelmiş geçmiş en iyi yarış atlarından Bold Pilot öldü. 1996 yılı Gazi Koşusu'nu rekor derece ile kazanan Bold Pilot, 22 yaşında hayatını kaybetti.

Gazi Koşusu'nu 2.26.22'lik derece ile kazanan Bold Pilot'un o rekoruna hala yaklaşılamıyor.

Türk yarışçılığı bir şampiyonuna daha veda etti. Atman Ekürisi'nin Şampiyon safkanı, 1996 Gazi Koşusu birincisi ve bu koşunun hala kırılamayan rekorunun sahibi Bold Pilot bu sabah öldü.

Bold Pilot için 2013 yılında Veliefendi Hipodromu'nda Gazi Koşusu günü jübile töreni düzenlenmiş ve şampiyon son kez piste çıkarak yarışseverleri selamlamıştı.