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Efsane üçlüden çıplak poz

Dolce&Gabbana kampanyası için Naomi Campbell'la birlikte çıplak olarak kamera karşısına geçen Eva Herzigova ve Claudia Schiffer, bu kez de bir derginin kapağı için Helena Christensen'l

24 Kasım 2009 02:00



T24 - Kısa bir süre önce Dolce&Gabbana kampanyası için Naomi Campbell'la birlikte çıplak olarak kamera karşısına geçen Eva Herzigova (36) ve Claudia Schiffer(39), bu kez de bir derginin kapağı için Helena Christensen'le (40)poz verdi. 

   Üzerlerinde sadece çizme olan efsane
üçlüyü, Kayt Jones görüntüledi. Claudia Schiffer, bir dönem sıkça aynı podyumu paylaştığı arkadaşlarıyla aralarında mükemmel bir kimya olduğunu, bunun da işe yansıdığını söylerken; bir dergi yöneticisi kapak hakkında şu yorumu yaptı: "Bu kadınların güzelliği öyle evrensel ki, onlar ya çok özel giysiler, ya sanatsal tasarımlar giymeliler, ya da çıplak olmalılar!" 

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