Efsane üçlüden çıplak poz





T24 -

Üzerlerinde sadece çizme olan efsaneüçlüyü, Kayt Jones görüntüledi. Claudia Schiffer, bir dönem sıkça aynı podyumu paylaştığı arkadaşlarıyla aralarında mükemmel bir kimya olduğunu, bunun da işe yansıdığını söylerken; bir dergi yöneticisi kapak hakkında şu yorumu yaptı: "Bu kadınların güzelliği öyle evrensel ki, onlar ya çok özel giysiler, ya sanatsal tasarımlar giymeliler, ya da çıplak olmalılar!"