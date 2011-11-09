-Efsane Türk filmleri, HD oluyor İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Yönetmen Ertem Eğilmez'in efsaneleşen ''Çöpçüler Kralı'', ''Neşeli Günler'', ''Tosun Paşa'', ''Kibar Feyzo'' ve ''Salako'' başta olmak üzere 49 filmi, HD ve blu-ray formatında restore edilecek. Nizam Eren İletişim Şirketi, Vipsaş stüdyoları ve Arzu Film, Ertem Eğilmez'in yapımcılığını veya yönetmenliği üstlendiği 49 filminin, günümüz teknolojisine uyarlanması için kolları sıvadı. Aralarında ''Çöpçüler Kralı'', ''Neşeli Günler'', ''Tosun Paşa'', ''Kibar Feyzo'' ve ''Salako''nun da bulunduğu Arzu Film'e ait filmler, onarım sonrasında ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak. HD ve blu-ray teknolojisi kullanılarak yenilecek filmlerin yanması, yıpranması, solması tarih olacak ve kolayca bir hard diskte saklanabilecek. Nizam Eren İletişim Şirketi sahibi Nizam Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının 1914'ten bu yana 6 bine yakın film ürettiğini belirterek, 2000 yılından önce çekilen filmlerin sağlıksız koşullarda saklandığını kaydetti. Filmin çekilmesi ve çekim sonrası yapımcıya ait olduğunu ifade eden Eren, ''Filmler, seyirci önüne çıktıktan sonra, halkın ürünüdür ve dolayısıyla kültürel mirasa dönüşür. Bu filmlerin hak ettiği şekilde korunması gerekir'' dedi. Eren, ''Hababam Sınıfı'' serisi, ''Süt Kardeşler'', ''Mavi Boncuk'', ''Salak Milyoner'' ve ''Şaban Oğlu Şaban'' gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 44 filmin restorasyonun da 2 yıl içinde bitmesinin planlandığını söyledi.