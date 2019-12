Efsane punk grubu İstanbul'a geliyor

T24- Aralık ayında My Bloody Valentine tarafından düzenlenen geleneksel All Tomorrow’s Parties Festivali için 20 senelik bir sürenin ardından yeniden bir araya gelen 'The Membranes'grubu İstanbul'a geliyor...

The Membranes 1977'de İngiltere'de kurulmuş bir post punk grubu. Aynı zamanda noise pop, post-punk ve shoegaze adına; My Bloody Valentine, The Pastels, The Jesus and Mary Chain, Slowdive ve Ride gibi zamanında çok değerli isimleri dinleyiciye ulaştırmış bir plak şirketi olan Creation Records’un ilk anlaşma imzaladığı grup olma özelliğini de taşıyor.





1990 yılında dağılan grup, aralık ayında My Bloody Valentine tarafından düzenlenen geleneksel All Tomorrow’s Parties Festivali için 20 senelik bir sürenin ardından yeniden bir araya geldi.The Membranes grubu Indigo’nun punk günleri kapsamında 28 Ocak günü İstanbul izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...