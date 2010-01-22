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Kültür-Sanat

Efsane punk grubu İstanbul'a geliyor

20 yıllık aradan sonra bir araya gelen 'The Membranes' İstanbul'da sevenleriyle buluşacak...

22 Ocak 2010 02:00

T24-  Aralık ayında My Bloody Valentine tarafından düzenlenen geleneksel All Tomorrow’s Parties Festivali için 20 senelik bir sürenin ardından yeniden bir araya gelen 'The Membranes'grubu İstanbul'a geliyor...



The Membranes 1977'de İngiltere'de kurulmuş bir post punk grubu. Aynı zamanda noise pop, post-punk ve shoegaze adına; My Bloody Valentine, The Pastels, The Jesus and Mary Chain, Slowdive ve Ride gibi zamanında çok değerli isimleri dinleyiciye ulaştırmış bir  plak şirketi olan Creation Records’un ilk anlaşma imzaladığı grup olma özelliğini de taşıyor.


1990 yılında dağılan grup, aralık ayında My Bloody Valentine tarafından düzenlenen geleneksel All Tomorrow’s Parties Festivali için 20 senelik bir sürenin ardından yeniden bir araya geldi.The Membranes grubu  Indigo’nun  punk günleri kapsamında 28 Ocak günü İstanbul izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...

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