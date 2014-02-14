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Dünya

Efsane pilot komadayken yakalandığı hastalığı yendi

Aralık ayında geçirdiği kayak kazasından bu yana komada olan efsane Formula pilotu Schumacher'in yakalandığı başka bir hastalığı komada yendiği belirtildi

14 Şubat 2014 17:26

Aralık ayında geçirdiği kayak kazasından bu yana komada olan ve akciğer enfeksiyonuna yakalan eski Formula 1 şampiyonu Micheal Schumacher'indurumunun iyiye gittiği bildirildi. Bild Gazetesi’ne göre Schumi lakaplı pilot, zatürreeyi atlattı.

Bild Gazetesi, iki gün önce Schumacher’in geçen hafta zatürree olduğunu yazmıştı. Ancak bugünkü sayısında hastalığın daha önce cereyan ettiğini ve bu hafta akut tehlikenin ortadan kalktığını bildirdi.

Gazetede, “Böylece Schumi, zatürreeye karşı savaşını kazanmış oldu” dedi. 45 yaşındaki pilot, 29 Aralık’ta Fransız Alpleri’nde geçirdiği kayak kazası sonrasında komaya girmişti. Schumacher’in tedavisi Grenoble Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor. Önce yapay komada tutulan pilotun, kademeli olarak uyandırılması için narkoz etkisi gösteren ilaçlar azaltılmıştı.

Ailesi dünkü açıklamada uyandırma sürecinin devam ettiğini, bunun da vakit alabileceğini bildirdi. 

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