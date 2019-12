Efsane modacı Chanel'in hayatı, beyazperdede

Sinema sektörü yayın organları ''variety'' ve ''screendaily''nin haberlerine göre, Warner Bros. yapımı filmin yönetmenliğini Anne Fontaine üstlenecek. Ünlü modacının gençlik yıllarını ''Amelie'' ve ''Da Vinci Şifresi'' filmleriyle tanınan Fransız aktris Audrey Tautou canlandıracak. Filmde, Benoit Poelvoorde, Marie Gillain, Emmanuelle Devos ve Alessandro Nivola da rol alacak. Chanel koleksiyonu ve ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kreasyonunun da kullanılacağı ''Coco Avant Chanel'' adlı filmde, Coco Chanel rolünü Audrey Tautou üstlenecek.



Çekimlerine 15 eylülde Paris'te başlanacak filmin dağıtımı Fransa'da, Warner Bros Entertainment France, uluslararası çapta da Warner Bros tarafından gerçekleştirilecek. Filmin çekimleri 12 hafta sürecek.



Senaryosunu Edmonde Charles-Roux'un ''L'irreguliere (The Non-Conformist)'' adlı Coco Chanel biyografisinden uyarlayarak yönetmen Fountaine ile Camille Fontaine'in birlikte kaleme aldığı filmde ekibe Christopher Hampton da yardımcı oldu.



Filmde Karl Lagerfeld imzası



Moda dünyasının duayeni Coco Chanel'i anlatan filme bir başka moda efsanesi Karl Lagerfeld de imza atacak.



Chanel Modaevi'nin artistik direktörü olan Karl Lagerfeld, filmde kullanılacak kostümler ve aksesuarları bizzat düzenleyecek. Filmde, Chanel vintage (özellikle 1920-50 yılları arasında kullanılıp saklanmış ve yeniden beğeniye sunulmuş kıyafet) koleksiyonu ve Lagerfeld'in kreasyonu kullanılacak.



Proje için Warner Bros. ile Anne Fountaine'in ''The Girl From Monaco'' adlı filmden sonra ikinci kez işbirliği yapacak.



Filmin yönetmeni Anne Fountaine, Warner Bros. International şirketiyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Audrey Tautou'nun Coco Chanel'i başarıyla canlandıracağını, çünkü modacıda bulunan nitelikleri taşıdığını söyledi. Yönetmen Fountaine, Chanel Modaevinin verdiği desteğin de ayrıca sevindirici olduğunu belirtti.



Warner Bros. Entertainment Başkan Yardımcısı Richard Fox da ''Coco Avant Chanel'' adlı filmin şirketleri için inanılmaz derecede heyecan verici bir proje olduğunu ifade etti. Fox, ''Anne, mükemmel bir yönetmen ve biz Coco gibi bir efsaneye can verecek Audrey'den daha büyük bir yetenek bulamazdık'' sözleriyle projeden duyduğu heyecanı dile getirdi.



Filmin, 2009 yılında seyirciyle buluşması planlanıyor.



O bir efsaneydi



Moda efsanesi Coco Chanel, 19 Ağustos 1883 tarihinde Fransa'da Saumur/Maineet-Loire'da ''Gabrielle Bonheur Chanel'' ismiyle dünyaya geldi.



Bir şarap temsilcisinin en büyük kızı olarak Fransa'da, Saumur/Maineet-Loire'da dünyaya gelen Chanel, annesinin ani ölümü üzerine 12 yaşında bir manastır okuluna gönderildi. Lise öğreniminin ardından bir terzi atölyesinde yardımcı olarak çalışan ve bunun yanında şarkıcılığı da deneyen Chanel, imzasında kullandığı ''Coco'' lakabını da söylediği şarkıların birinden aldı. Sahneye çıkışlarından birinde varlıklı bir subay olan Etienne Balsan ile tanışan ve onun aracılığıyla Paris sosyetesine giren Chanel, kendi kreasyonu olan şapkalarla dikkati çekti.



Chanel, 1910'da Paris'te şapka ve kadın giysileri satan küçük bir dükkan açtı. İlk kreasyonlarında bile başkasıyla karıştırılamayacak kadar stil sahibi olan Chanel, kreasyonlarının başarısı sayesinde 1914'te Deauville/ Normandiya'da kendi butiğini açtı. Coco Chanel, 1917 yılında yanında 300'den fazla terzi çalıştırıyordu. Kadın pijamalarını lanse ettikten 1 yıl sonra Paris'te 1919'da bir moda salonu açtı.



Giderek servet sahibi olan Chanel, parfüm ve kozmetik işine girdi. Ernest Beaux'ya sipariş ettiği ''Chanel No.5'', zamanla dünyanın en ünlü parfümü haline geldi. ''5'' rakamının uğuruna inanan ve koleksiyonlarını ''5 Şubat'' ve ''5 Ağustos'' günlerinde sergileyen Chanel, parfümüne de bu inanışın sonucu olarak ''No: 5'' ismini verdi.



1925'te Westminster Dükü ile nişanlanan ve 1 yıl sonra da ''küçük siyah elbise'' olarak nitelendirilen kreasyonuyla dünya çapında ünlenen Coco Chanel, 1932'de iç mimar Paul Iribe ile evlenmeye karar verdi. Iribe, planlanan düğünlerinden kısa bir süre önce ölünce, basın Chanel'e ''La Grande Mademoiselle'' ismini verdi.



Alman birlikleri Paris'e girmeden kısa süre önce Chanel Modaevini kapatarak bir çiftlik evine kaçan ve çok geçmeden Paris'e dönen Chanel, 70 yaşındayken çok fazla tutulmayan yeni koleksiyonunu sundu. Bir yıl sonra yeni açtığı salonda yarattığı hırka biçimli yakalarıyla tanınan Chanel tayyörüyle efsaneleşen Coco Chanel, 1971'de 87 yaşındayken Paris'te hayata gözlerini yumdu.