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Spor

Efsane, gözyaşlarını tutamadı

Dünya futbolunda bir devir daha sona eriyor

22 Nisan 2018 18:59

Adını Barcelona tarihine altın harflerle yazdıran Andres Iniesta, sezon sonu Katalan ekibine vedaya hazırlanıyor. Barcelona kariyerini kupalarla sonlandırmak isteyen 33 yaşındaki efsane futbol hayatına Çin'de devam edecek.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; İspanya Kral Kupası finalinde Sevilla'yı 5-0 mağlup ederek üstüste 4. kez olmak üzere 30. defa kupayı kazanan Barcelona'da kaptan Andres Iniesta, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında oyundan çıkan Andres Iniesta, yerini Denis Suarez'e bıraktı. Yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamayan Iniesta'yı takım arkadaşı Ter Stegen teselli etti.

Kupa seramonisinin ardından da gözyaşlarını tutamayan Andres Iniesta için, kulübün resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınlandı. Barcelona, Iniesta'ya "Seninle gurur duyuyoruz kaptan! Ne harika bir geceydi" diyerek" oyuncusuna teşekkür etti.

Bu arada Adreas Iniesta'nın yeni takımını çok yakın süre açıklayacağı öne sürüldü.

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