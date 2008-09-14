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Spor

Efsane futbolcu tanınmaz halde

14 Eylül 2008 03:00

Yeşil sahaların yıldızıydı. Milyonlarca hayranı vardı. Şimdi ise henüz 41 yaşında ve tanınmaz halde.

Portekiz'de bir rehabilitasyon kliniğinde tedavi gören efsane futbolcu Paul Gascoigne nam-ı diğer Gazza, önceki gün klinikten kaçmıştı. Ancak kaçışından 24 saat sonra Vilamora kentinde bir otel odasında aşırı alkol ve uyuşturucu almış halde, yarı baygın bulundu.

Otelden eşi Sheryl ve kızı Bianca'yı aradığı (21) anlaşılan Gascoigne'nin, bir süre sonra, yanına gelen eşi ve kızıyla tartıştığı ortaya çıktı. Eşi ve kızı tarafından yeniden kliniğe dönmesi için ikna edilmeye çalışılan Gascoigne'nin, onları bağıra çağıra ve küfrederek odasından attığını söyleyen görgü tanıkları, polisi aradı.

Olay yerine gelen ekip, efasne futbolcuyu yerde, yarı baygın halde buldu. Ambülansla hastaneye kaldırılan Gascoigne'nin kanında aşırı miktarda uyuşturucu ve alkol bulundu. Midesi yıkanan Gascoigne, bir süre daha hastanede tutulduktan sonra yeniden kliniğe yatırılacak.

57 kez İngiltere Milli Takım formasını giyen Paul Gascoigne 1985 ile 2000 yılları arasında Newcastle United, Lazio Roma ve Glasgow Rangers'da forma giymişti.

Londra'nın kuzeyinde Hertfordshire kasabasında yaşayan ve Şubat ayında 3 haftalık bir tedavi sonrasında taburcu edilen Gascoigne'un alkolü bırakmaması durumunda hayatını kaybedebileceği geçen Haziran ayında açıklanmıştı. Ancak eski futbol yıldızı yoğun tedaviye rağmen, bağımlılıktan kurtulamıyor. Bu son olay,durumunun ne denli kritik bir hal aldığını açıkca ortaya koydu.

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