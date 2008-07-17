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Kültür-Sanat

Efsane dağın belgeseli çekiliyor

Iğdır Valisi Saffet Karahisarlı, Ağrı Dağı ile ilgili belgesel çekimlerinin sürdüğünü bildirdi.

17 Temmuz 2008 03:00

Iğdır Valisi Saffet Karahisarlı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olan Ağrı Dağı'nı her yönüyle anlatmak amacıyla hazırlanan belgesel çekimlerinin sürdüğünü belirterek, "Ağrı Dağı ile ilgili ilk kez bu kadar kapsamlı bir belgesel çalışması yapılıyor" dedi.

Ulusal Doğa ve Kültür Belgeselleri Derneği'nce hazırlanan belgeselde, Ağrı Dağı'nın ekosistem özelliklerinden, barındırdığı biyolojik çeşitliliğe kadar birçok bilginin yer alacağını anlatan Karahisarlı, çekimlerin tamamlanmasından sonra bu çalışmanın kitap haline de getirileceğini söyledi.

Çekimleri yürüten Dr. Serkan Yılmaz da, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Iğdır Valiliği'nin destekleriyle Ekim 2007'de başlanan çekimlerin 2009 yılının Temmuz ayında tamamlanacağını kaydetti.

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