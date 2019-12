-EFSANE CAZCI JOE MORELLO ÖLDÜ İRVİNGTON (A.A) - 13.03.2011 - Efsane caz davulcusu Joe Morello'nun 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Caz müziği tarihinin en ünlü davulcularından biri olarak nitelendirilen Morello'nun aile üyeleri, sanatçının New Jersey'nin kuzeyindeki evinde, dün hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Dave Brubeck Dörtlüsü ile en tanınmış eserlerine imza atan Morello, 12 yıldan uzun süre beraber çalıştığı Dörtlü ile ''Take Five'' ve ''Blue Rondo a la Turk'' gibi bazı caz klasiklerinin ortaya çıkmasına öncülük etmişti. 1950'li yılların başında piyanist Marian McPartland'ın Hickory House Trio'sunda çalan Morello, 1968'de Brubeck Dörtlüsü'nün dağılmasından sonra hayatını caz eğitimine ve eğitim kitapları yazmaya adamıştı.