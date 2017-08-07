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Spor

Efsane bisikletçi Contador, emeklilik tarihini açıkladı

"Bu iyi düşünülüp alınmış bir karar, üzüntü duymuyorum"

07 Ağustos 2017 16:47

Yol bisikletinin yaşayan efsanesi 34 yaşındaki Alberto Contador 19 Ağustos'ta başlayacak İspanya Bisiklet Turu'nun ardından profesyonel kariyerine son vereceğini açıkladı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla kariyerine son vereceğini duyuran Contador, "İki konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Birincisi, 19 Ağustos'ta başlayacak İspanya Bisiklet Turu'na katılacağım. İkincisi, bu turla profesyonel kariyerime son vereceğim. Bu, iyi düşünülüp alınmış bir karar. Kararımdan üzüntü duymuyorum. Ülkemdeki bir yarıştan sonra kariyerimi bitirecek olmaktan dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

ONCE-Eroski, Discovery Channel, Astana ve Saxo Bank takımlarında yarıştıktan sonra bu yıl Trek-Segafredo ekibi adına mücadele etmeye başlayan 34 yaşındaki Contador, kariyerinde iki kez Fransa Bisiklet Turu'nda (Le Tour de France) (2007, 2009), iki defa İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) (2008, 2015) ve üç kere de İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) (2008, 2012, 2014) şampiyonluğa ulaştı.

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