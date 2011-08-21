-Efsane beyaz perdeye taşınacak KONYA (A.A) - 21.08.2011 - Çanakkale Savaşları'nda 276 kilogramlık top mermisini tek başına namluya yerleştirerek İngilizlerin ''batırılamaz'' dedikleri ''Ocean'' adlı savaş gemisinin batırılmasını sağlayan Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in (Seyit Çabuk) yaşamı beyaz perdeye aktarılacak. Filmin senaristi ve yapımcısı Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar, 2,5 yıldır 50'yi aşkın ilde ''Koca Seyit'' adlı tiyatro oyununu sergilediklerini belirtti. En büyük hayalinin Koca Seyit'in hayatını beyaz perdeye aktarmak olduğunu, bu nedenle tiyatroya başladığı günden bu yana Koca Seyit'in filmini çekmek için çaba gösterdiğini ifade eden Gülnar, buna karşın sponsor bulamadığı için bu isteğini yerine getiremediğini söyledi. Gülnar, Koca Seyit gibi bir halk kahramanına sponsor bulamamanın kendisini derinden yaraladığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''2,5 yıl boyunca sponsorluk için görüştüğümüz yüzlerce firmadan olumsuz yanıt alınca filmi kendi imkanlarımla çekmeye karar verdim. Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayanlar bugün bu topraklarda rahat uyumamızı sağlayan halk kahramanı Koca Seyit'e sahip çıkmadı. Kıbrıs gazisi olduğum için böyle bir kahramana destek verilmemesi beni daha çok kahrediyor. Sponsorlar her seferinde bir bahane buluyor. Mankenlerle ilgili bir film çekseydik herkes sponsor olurdu ama böyle bir milli davaya kimse sahip çıkmadı. Gerçek vatanseverlerden destek bekliyoruz.'' Yaklaşık 400 bin lira bütçeyle Konya'nın Hüyük ilçesinin İlmen beldesinde çekmeyi planladığı filmin ''Koca Seyit'' ismini taşıyacağını belirten Gülnar, ''30 Ağustosta İlmen beldesinde 'motor' diyeceğiz. 29 Ekimde yine İlmen'de filmin galasını yapmayı planlıyoruz'' dedi. Gülnar, filmin büyük bölümünün çekileceği İlmen'i dönemi yansıtan özellikleri nedeniyle seçtiklerini, İlmen'de Koca Seyit'in köy hayatını çekeceklerini, filmin bir bölümünün ise Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Koca Seyit köyünde çekileceğini bildirdi. Filmin galasında sponsor desteği vermeyenleri isim isim açıklayacağını söyleyen Gülnar, kendisine en büyük desteği veren İlmen Belediye Başkanı Hürriyet Şahin'e teşekkür etti. Gülnar, filmde Koca Seyit'in torunlarının rol alacağını da belirtti. -''Koca Seyit'e vefasızlık bizi derinden üzüyor''- İlmen Belediye Başkanı Hürriyet Şahin de Çanakkale'de 276 kilogramlık top mermisini sırtlayarak top kundağına yerleştiren ve İngiliz gemisinin batırılmasında başrol oynayan Koca Seyit'in çok önemli bir kahraman olduğunu söyledi. ''O top mermisi fırlatılmazsa Anadolu'da bugün rahat edemezdik'' diye konuşan Şahin, özellikle günümüzde gençlerin böyle bir halk kahramanının hayat hikayesini bilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu nedenle filme ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Şahin, sponsor bulunamamasına tepki göstererek, ''Bu milletin rahat uyumasını sağlayan Koca Seyit'e gösterilen vefasızlık bizleri derinden üzüyor'' diye konuştu. Şahin, filmin İlmen'in tanıtımına da önemli katkıda bulunmasını beklediklerini sözlerine ekledi. -Koca Seyit kimdir?- Koca Seyit (Seyit Çabuk), 1889 yılının eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesi Çamlık (Manastır) köyünde doğdu. 1909'un nisan ayı başlarında askere alınan Çabuk, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bittiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev aldı. Çanakkale Savaşları'nda Mecidiye bataryasında Atatürk'ün topçu askeri olan Seyit Onbaşı'nın (1889-1939) adını tarihe yazdıran olay şöyle anlatılır: ''1915 Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye Tabyası'nda ayakta kalabilen tek top vardı, onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştu. Seyit Onbaşı, 276 kilogramlık mermiyi tek başına kaldırıp Niğdeli asker arkadaşıyla birlikte topa sürerek ateşledi, bu kahramanlığıyla İngilizlerin en büyük ve batırılamaz dedikleri Ocean savaş gemisine büyük yara aldırdı.'' Koca Seyit'in adı, Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı doğduğu köye verildi.