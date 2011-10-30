T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Efsane başkan' da kanserle savaşıyor

Eski Brezilya Devlet Başkanı da Silva'nın gırtlağında bir tümör tespit edildiği ve birkaç gün içinde kemoterapi tedavisine başlanacağı bildirildi.

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın gırtlağında bir tümör tespit edildiği ve birkaç gün içinde kemoterapi tedavisine başlanacağı bildirildi.


Lula'nın tedavi gördüğü Sao Paulo'daki Sirio Libanes Hastanesinden yapılan açıklamada, eski Brezilya Devlet Başkanının durumunun iyi olduğu, tedavinin ilk aşaması olarak kısa zaman içinde kemoterapiye başlanacağı belirtildi.


Eski işçi sendikası lideri 66 yaşındaki Lula, 2003-2010 yıllarında işçi sınıfından gelip Brezilya'yı yöneten ilk başkan olmuştu. Lula'nın iktidarı döneminde Brezilya büyük ekonomik gelişme göstermiş, 20 milyondan fazla Brezilyalı fakirlikten orta sınıfa geçmişti. Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Dilma Rousseff de ocak ayında seçilmeden önce Sirio Libanes Hastanesinde kanser tedavisi görmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24