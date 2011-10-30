'Efsane başkan' da kanserle savaşıyor

T24 - Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın gırtlağında bir tümör tespit edildiği ve birkaç gün içinde kemoterapi tedavisine başlanacağı bildirildi.



Lula'nın tedavi gördüğü Sao Paulo'daki Sirio Libanes Hastanesinden yapılan açıklamada, eski Brezilya Devlet Başkanının durumunun iyi olduğu, tedavinin ilk aşaması olarak kısa zaman içinde kemoterapiye başlanacağı belirtildi.



Eski işçi sendikası lideri 66 yaşındaki Lula, 2003-2010 yıllarında işçi sınıfından gelip Brezilya'yı yöneten ilk başkan olmuştu. Lula'nın iktidarı döneminde Brezilya büyük ekonomik gelişme göstermiş, 20 milyondan fazla Brezilyalı fakirlikten orta sınıfa geçmişti. Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Dilma Rousseff de ocak ayında seçilmeden önce Sirio Libanes Hastanesinde kanser tedavisi görmüştü.



