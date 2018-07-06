Efsane, 17 yıllık Juventus kariyerini noktaladı; Fransa'ya gidiyor

Juventus'taki 17 yıllık kariyerine nokta koyan efsane kaleci Gianluigi Buffon, Paris Saint Germain ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.
Teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Paris Saint-Germaın, 2018 yazındaki ilk ses getiren hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Juventus'taki sözleşmesi sona eren Gianluigi Buffon ile 2 yıllık mukavele konusunda anlaşmaya varan Fransız ekibi, deneyimli file bekçiyi cumartesi gününe kadar sağlık kontrolünden geçirmeyi planlıyor.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre, 40 yaşındaki kalecinin imza töreni pazartesi günü Parc des Princes'te düzenlenecek.