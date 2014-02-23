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Politika

Efkan Ala'ya 'ayakkabı kutusu' dedi, gözaltına alındı

Efkan Ala konuşurken 'Ayakkabı kutusu' diye bağıran şahsı susturmak için Ala'nın korumaları ağzını kapatmaya çalıştı

23 Şubat 2014 21:57

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Niğde'nin Bor İlçesi'nde çay bahçesinde konuşurken protesto edildi. 'Ayakkabı kutusu' diye bağıran Cüneyt Tetik'e korumalar müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’nadn Uğur Mart ve Adnan Çelebi’nin haberine göre, eşi Gülseren Ala ile birlikte Bor İlçesi'ne gelen İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP'nin seçim iletişim merkezinin açılışına katıldı. Açılışın ardından AKP Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Niğde Valisi Necmettin Kılıç ve AKP'nin belediye başkan adayı Sıtkı Erat ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Ala, daha sonra çay bahçesinde partililerle sohbet toplantısına katıldı. 

Efkan Ala konuşurken onu protesto için ayağa kalkan Cüneyt Tetik, 'Ayakkabı kutusu' diye bağırmaya başladı. İşsiz olan Tetik’e müdahale eden korumalar, susturmak için ağzını kapatmaya çalıştı. Gözaltına alınan Tetik, önce çay bahçesinde bir odaya, ardından da emniyete götürüldü.

Bakan Ala, çay bahçesindeki kısa konuşmasının ardından Niğde'ye hareket ederken, gözaltındaki Tetik de emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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