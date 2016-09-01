Efkan Ala'nın istifasına ilişkin kulislerde konuşulan 4 iddia

Dün akşam Ankara'da hareketli saatler yaşandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Başbakan Binali Yıldırım, Efkan Ala'nın istifasıyla yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun atandığını bildirdi. Kabinedeki değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı... Öte yandan, İstifaya ilişkin kulislerde farklı yorumlarda bulunuluyor.

Gizli görüme trafiği

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, bu sürpriz görev değişikliği öncesinde gizli bir görüşme trafiği yaşandığı ortaya çıktı. Erdoğan dün öğleden sonra Soylu ve Müezzinoğlu ile ayrı ayrı görüştü. Ala’nın da bu görüşmelerin hemen sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bürokrat olan kardeşi Atıf Ala ile görevden ayrılacağı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Bu gelişmeler ise kulislerde, görev değişikliğine ilişkin talebin Erdoğan’dan geldiği ve bu akşam başlayacak Çin ve ardından da çıkacağı ABD ziyaretleri öncesinde de düğmeye bastığı yorumları yapıldı.

Yıldırım'ın bilgisi dahilinde

Yıldırım’ın da bilgisi dahilinde sürdüğü belirtilen bu süreçten bakan ve parti yöneticilerinin büyük bölümünün de kamuoyuyla birlikte, Yıldırım’ın Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamayla haberdar olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan ile Yıldırım’ın bu program dışı görüşmesini saat 18.52’de duyurdu. Erdoğan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile 19.10’da biten görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen Yıldırım’ı kabul etti.

1 dakikalık açıklama

Yaklaşık 25 dakika süren görüşme sonrasında Yıldırım’ın açıklama yapacağı duyuruldu. Saat 20.00’de kameraların karşısına geçen Yıldırım, 1 dakika süren konuşmasında şu açıklamayı yaptı:

“İçişleri Bakanımız Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın istifasıyla boşalan bakanlığa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu atanmıştır. Kamuoyuna bu bilgileri sunuyorum. İçişleri Bakanlığı’nı bırakan Efkan Ala bakanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Görevlerine atanan bakanlarımıza başarılar diliyorum.”

'Metal yorgunluğu' mu?

Bu sürpriz görev değişikliğine ilişkin farklı yorumların yapıldığı kulislerde, Cumhurbaşkanı’nın FETÖ ile mücadelenin hızından ve koordinasyon konusundaki uyumsuzluktan uzun süredir hoşnut olmadığı konuşuluyor.

AK Parti çevrelerinde buna ilişkin, “metal yorgunluğu” yorumları yapılırken, Ala’nın bir süre önce söylediği, 17-25 Aralık’ta 81 il emniyet müdürünün 74’ünün, daire başkanlarının tamamının, 7 bin istihbaratçıdan 6 bin 500’ünün FETÖ mensubu olduğu açıklamasının rahatsızlık yarattığı da öne sürülüyor.

Yine iktidar kulislerinde, darbe gecesi Ala’ya uzun süre ulaşılamadığı konuşulmuş, Ala ise o sırada Erzurum’dan uçakla Ankara’ya ulaşmaya çalıştığı açıklamasını yapmıştı.

Kulislerde ayrıca, HDP’liler ile yapılan Dolmabahçe görüşmesine de vurgu yapılarak, “Görüşmeye katılan üç isimden, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal daha önce bakanlıktan alınmışlardı, üçüncü isim de Ala” savı da dillendiriliyor.

Darbe gecesi performansı

17-25 Aralık sürecinden bu yana FETÖ ile mücadelede aktif tavır alan ve darbe gecesi de Ankara’da sokağa çıkarak TRT Genel Müdürlüğü başta darbecilere karşı duran Soylu’nun bu performansına da dikkat çekiliyor. Kulislerde, AK Parti Teşkilat Başkanlığı sırasındaki Erdoğan ile uyumuna da işaret edilerek, jandarmanın da bağlanmasıyla İçişleri’ndeki yeni dönemde Soylu’nun tercih edildiği yorumları da yapılıyor. Hükümetteki devir teslim törenleri bugün yapılacak.

Tasfiyeyi yönetti

1965’te Erzurum’da doğan Efkan Ala, 1987’de İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni bitirdi. Ala, 1988’de Sakarya’da kaymakam adayı olarak göreve başladı. 2004’te Diyarbakır Valisi oldu. 2007’den 2013’e kadar Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Ala, 17-25 Aralık operasyonunu yapan İstanbul Emniyeti’ndeki polis müdürlerinin görevden el çektirilme operasyonunu yönetti. 61 ve 62. hükümetlerde milletvekili olmamasına rağmen, dışarıdan İçişleri Bakanlığı’na atandı. Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu 64’üncü, Binali Yıldırım’ın kurduğu 65. hükümetlerde İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. Ala’nın görev yaptığı dönemde bir çok canlı bomba eylemi yaşandı.