Efkan Ala'dan 'TAK' açıklaması: Saldırıyı üstlenerek YPG'yi aklamaya çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ankara'da 28 kişinin ölümüne sebep olan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ala, PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK’ın (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) saldırıyı üstlenmesiyle ilgili, "Terör örgütünün açıklaması olsa ne olacak olmasa ne olacak? Görülüyor ki PYD üzerinde kalmasın diye YPG üzerinde kalmasın diye sonra herhalde tartıştılar konuştular, üstlenmeye karar verdiler. PKK'nın uzantısı olan örgüt üzerine açıklama yapılırsa kendileri bakımından uluslararası platformlarda YPG ve PYD'yi aklama operasyonunun doğru olacağı kanaatına varmışlar" dedi.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Efkan Ala, Ankara'daki bombalı saldırı soruşturmasında yeni gözaltıların olabileceğini söyledi. Ala, Ankara saldırısı için ''Suriye'nin kuzeyindeki YPG yani oranın PKK'sı ile Türkiye'deki terör örgütünün ortaklaşa birlikte yaptıkları bir eylem'' ifadesini kullandı.

Efkan Ala'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ankara saldırısıyla ilgili elinizdeki son bilgiler neler? Başsavcılık, hemen hemen olayın çözüldüğünü açıkladı. Son durum nedir? Gözaltına alınanların sayısı,artabilir mi? Yeni bulgular yeni gözaltı ihtiyacı doğurdu mu?



22 kişi gözaltına alınmıştı biri serbest bırakıldı. Adli işlemleri devam ediyor. Yeni gözaltılar da olabilir. Bazılarının çağırılıp ifadesi alınabilir. Aracın nasıl kiralandığı, başkalarına nasıl satıldığı, kimin satın aldığı, bir müddet normal bir yöntemle kiralandığı süre içerisinde dolaştığı. Bu şebeke ortaya çıkarıldı. Bu bir şebeke. İçinde PKK'nın olduğu, YPG'nin olduğu, haberi olmayan vatandaşların da olduğu araç sahibi aracını vermiş kiralansın diye. Hepsi dikkate alınıyor. Bu işi kurgulayan şebeke tamamen ortaya çıkarıldı.

Saldırganın kimliği nasıl tespit edildi?



Delillerin toplanması değerlendirilmesi aşaması hızlı başladı. Ciddi tedbirler de alındı basın da duyarlı davrandı. Daha önce ortaya çıkan görüntüler ortaya çıkmadı. Deliller ele alınınca orada bulunan parmak el bunlar bilgisayar ortamında eşleştirildi. Bilgisayara yükleyince parmak izini kime ait olduğu hemen ortaya çıkıyor. Suriye tarafında Haseki'ye bağlı Amude bölgesi var oradan Türkiye'ye 2014 yılında girmiş ve kaydolmuş kişi. Bu tür konularda araştırmalar soruşturmalar devam ederken çok amaçlı terör örgütünün birden çok gücü arkasında olabileceği bir olay meydana geldiğince ciddiyetle yaklaşmak lazım. Suriye'nin kuzeyindeki YPG yani oranın PKK'sı diyelim terör örgütüyle Türkiye'deki terör örgütünün ortaklaşa birlikte yaptıkları bir eylem. Ama bunların arkasındaki güçler bunları kullananlar soruşturma derinleştikçe ortaya çıkacak.



Saldırıdan 3 gün sonra TAK olayı üstlendi ve saldırganın kimliğine dair farklı iddiaları ortaya attı. Yine bugünkü gazetelere yansıyan bilgi, DNA testi yapılacağı.



Terör örgütünün açıklaması olsa ne olacak olmasa ne olacak? Türkiye birden çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Görülüyor ki PYD üzerinde kalmasın diye YPG üzerinde kalmasın diye sonra herhalde tartıştılar konuştular, üstlenmeye karar verdiler. PKK'nın uzantısı olan örgüt üzerine açıklama yapılırsa kendileri bakımından uluslararası platformlarda YPG ve PYD'yi aklama operasyonunun doğru olacağı kanaatına varmışlar. Öyle anlaşılıyor. Bunlar taktiklerdir.

Yaklaşık 4 ay aradan sonra Ankara ikinci kez büyük bir terör eylemi yaşadı. Neden Ankara?



Daha önce yapılan yerlere bakın Urfa'da da oldu Paris'te de oldu Diyarbakır'da da oldu. Terör örgütleri daha çok ses getirecek yerleri seçiyorlar. Bu tür illerde de güvenlik daha fazla alınmıştır. 11 Eylül'ü düşünün ABD'nin bütün güvenlik konsepti değişti. İnsanların ayakkabılarına kadar arandığı bir ülke haline dönüştü.

Sayın Başbakan, dün Ankara Valiliği'nde brifing aldı. Sonrasında yaptığı açıklamada, her ile özel güvenlik konsepti hazırlanacağını söyledi. Bunlar içinde belki Ankara'yı özel olarak konuşmak gerekir. Ankara'da kritik noktaların gözetildiği yeni güvenlik önlemleri neler olacak?



Daha görünür olacak bir kere. Sivil birimler resmi üniformalarıyla olacak. Bazı yerlerde daha da artırılacak. Elektronik imkanlar daha çok kullanılacak. Adeta yeni bir çağa girdik yani terör örgütlerinin koalisyon yaptığı birbirleriyle çatışan terör örgütlerinin bir ülke içerisinde başka bir ülkeye saldırıya gelince orada işbirliği yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Bugün Suriye'de çatışanlar Türkiye'ye ya da Fransa'ya ya da başka bir ülkeye karşı bakıyorsunuz ki koalisyon yapmışlar.

PKK Mardin'de 3 gazeteciyi kaçırdı sonrasında serbest kaldılar. Son durum nedir?

Sorun çözüldü. Arkadaşlarımız görevlerinin başında. Basın mensubunun görev yapmasını engellemek orada yapılan ne kadar yanlış iş varsa onları örtmek için girişilmiş bir olumsuz bir hadise, terörist eylem. Ama sorun çözüldü.