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Efkan Ala Twitter'da ne demek istedi?

Ala'nın attığı tweetle ne demek istediği anlaşılamadı

04 Eylül 2015 20:54

Suriye konusunda Batı’nın tavrını eleştiren eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum Milletvekili Efkan Ala, Twitter hesabından “Suriye yansın ama dumanı bize gelmesin diyen Batı Karkç un Patron oldu ama hala uşaktı Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı Dediği Doğunun 3.Oğlu” diye yazdı.

Batı’nın Suriye politikasını eleştiren Efkan Ala, aslında Sezai Karakoç’un “Masal” şiirine gönderme yapmak istedi. Ancak Ala’nın ne demek istediği takipçileri tarafından anlaşılamadı.

Efkan Ala daha önce de TBMM’de yeminini tekrarlamak zorunda kalmasıyla gündeme gelmişti.

İşte Efkan Ala’nın o tweeti ve gelen bazı yorumlar:

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