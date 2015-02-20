Efkan Ala: Polise sokakta ihtiyaç var

İçişleri Bakanı Ala, İç Güvenlik Paketi'yle ehliyet ve pasaportun nüfusta verilmesinin sağlanacağını belirterek, "Polise sokakta hırsızlıkla mücadele gibi konularda ihtiyaç var" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği İkinci Reform Eylem Grubu (REG) toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulu'nda İç Güvenlik Paketi'nin görüşülmesi sırasında yaşanan gerginlikler ve muhalefetin tutumuyla ilgili sorusu üzerine Ala, "Yasa tasarısı hazırlarken muhalefetin memnuniyetini esas alarak değil milletin memnuniyetini esas alarak hazırlıyoruz" ifadesini kullandı.

'İç Güvenlik Paketi'ne yüzde 80'lere varan destek geldi'

Milletin problemine "çözüm olsun" diye yasa tasarısı hazırladıklarını vurgulayan Ala, söz konusu tasarıya milletten yüzde 80'lere varan destek geldiğini kaydetti.

Ala, tasarıda molotofkokteyli atanları engellemeye yönelik düzenlemeler olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ambulansta hastalar hastaneye giderken, ambulansları yakanları engellemeye yönelik düzenlemeler var. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız belediye otobüslerinde seyahat ederken, onlara molotof atmaya çalışanlarla ilgili düzenlemeler var. Nitekim daha önce çok elim hadiseler oldu bu ülkede, insanlar yandı, yakıldı bunları engellemeye yönelik düzenlemeler var. Okullarımızın, camilerimizin, öğrencilerimizin kaldığı yurtların etrafında eroin, bonzai, uyuşturucu satanları gözaltına almaya yönelik düzenlemeler var.

Vatandaşımızın, esnafımızın alışveriş yapma özgürlüğü, vatandaşımızın seyahat etme özgürlüğü, işyerine ve okula gitme özgürlüğü yok mu? Çocuklarımızın uyuşturucuyla karşılaşmadan okulunu bitirme özgürlüğü, hakkı yok mu? Ailelerin bunlardan emin olma hakkı yok mu?"

Pakette, hırsızın ve yankesicinin, vatandaş şikayet ettiğinde suçüstü halinde derhal gözaltına alınmasına yönelik de düzenlemeler bulunduğuna değinen Ala, "Evinde hırsızlık yapılmış vatandaşımızın, 'Karakola gel, senin evinde hırsızlık yapıldığına dair ifade ver' anlayışının yerine, gidip evinde, iş yerinde şikayetini polisin, jandarmanın alabilmesini sağlayan düzenlemeler var" diye konuştu.

Yerinde ifade alınmasına yönelik bu uygulamanın genelgeyle hayata geçirildiğini hatırlatan Ala, üç ayda 100 bin kişinin bundan yararlandığını vurguladı.

Ala, İç Güvenlik Paketi'nde, molotof saldırısıyla vatandaşın evini, iş yerini, araçlarını yakanların bunları tazmin etmesine yönelik düzenlemelerin de yer aldığını bildirdi.

Bu düzenmelelerden herkesin memnun olması gerektiğini ifade eden Ala, vatandaştaki desteği görünce bunu sabote etmeye yönelik bazı ittifaklar gördüklerini kaydetti.