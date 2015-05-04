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'Efkan Ala neden Valilik konağında oturuyor' sorusuna Bakanlık'tan yanıt: Kamuoyunu ilgilendirmez!

Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmesine rağmen Valilik konağını kullanması eleştirilmişti

04 Mayıs 2015 17:02

Başbakanlık Müsteşarıyken, dışarıdan İçişleri Bakanı olarak atanan Efkan Ala’nın istifa ettikten sonra da Ankara Valiliği’ne ait konutta oturmasına ilişkin soru önergesine İçişleri Bakanlığı, “kamuoyunu ilgilendirmediği” gerekçesiyle cevap vermedi.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan haberine göre,  İçişleri Bakanı Efkan Ala, 7 Haziran seçimleri nedeniyle 7 Mart tarihinde görevinden istifa etti. Yerine İçişleri Bakanı olarak Sebahattin Öztürk atandı. Ancak Efkan Ala, bakanlıkla hiçbir ilgisi kalmamasına karşın Çankaya Köşkü’nün hemen yanında bulunan ve Ankara Valiliği’ne ait köşkten taşınmadı. Gazete bilgi edinme talebi yoluyla İçişleri Bakanlığı’na “Efkan Ala, neden halen konutta oturuyor? Burada oturmaya karşılık herhangi bir kira ödemekte midir? Ne zaman taşınacaktır” sorularını yöneltti.

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet muhabirinin kendi adıyla yaptığı başvuruya, “19.3.2015 tarihinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği birimine 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuru aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı reddedilmiştir” yanıtını verdi.

 

Bakanlık cevabı: Kamuoyunu ilgilendirmiyor

 

Bakanlık ret gerekçesinde, bilgi edinme hakkının sınırlarını düzenleyen 25. maddesine işaret ederek, “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” dedi.

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