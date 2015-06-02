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Efkan Ala: Eşcinsel evlilik insanlığın helakıdır!

Efkan Ala eşcinsel evliliğe karşı çıkarak 'Lut Kavmi'nin bu yüzden helak olduğunu söyledi

02 Haziran 2015 19:04

Eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Efkan Ala, HDP’nin seçim beyannamesindeki eşcinsel evlilik vaadine ilişkin, “Bu Lut Kavmi gibi insanlığın helakı demektir” dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum milletvekili adayı Efkan Ala, TGRT Haber'de katıldığı programda, eşcinsel evliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Efkan Ala, şu ifadeleri kullandı: 

“Kürt kardeşlerimiz dindar insanlardır. Allah aşkına HDP’nin ortaya koyduğu adaylara bir bakın batıda. Dilim varmıyor vatandaşımızın kabul edemeyeceği adaylar göstermişler. Yani şunu diyelim travestileri aday göstermişler. Bilmem eşcinselleri aday göstermişler. HDP seçim bildirgesinde bunların her türlü hakkının sağlanacağı erkeğin erkekle evlenmesi kadının kadınla evlenmesi ve birlikte olmalarının hak olarak tanınacağı yazıyor. Bizim ahlakımızın bizim geleneğimizin kabul etmediği konularda da biz böyle şeylere karşıyız diyoruz. Erkeğin erkekle kadının kadınla evlenmesi ne demektir. Lut kavmi bundan helak olmuştur. Yani bu insanlığın helakı demektir."

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