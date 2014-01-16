Efkan Ala: Dilim varmıyor ama bunlar darbe girişimleri

Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Dilim varmıyor ama çeşitli darbe girişimleri yaşıyoruz. Bunları bertaraf etmenin yolu doğru enformasyondur. Uluslararası toplumu doğru bilgilendirmedir, doğru duruştur" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 6'ncı Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Büyükelçiliğin uluslararası arenadaki önemine değinen Ala, uluslararası dezenformasyonu giderme konusunda kendilerine büyük iş düştüğünü söyledi. "Dilim varmıyor ama, çeşitli darbe girişimleri yaşıyoruz" diyen Ala, "Bunları bertaraf etmenin yolu doğru enformasyondur. Uluslararası toplumu doğru bilgilendirmedir, doğru duruştur" şeklinde konuştu.

Büyükelçilere seslenen İçişleri Bakanı, "Bu çözüm süreci boyunca sizlerden ricam Türkiye'de demokratikleşmeyi olup biteni ve uluslararası dezenformasyonu giderici bazı ciddi girişimlerde bulunmayı sizlerden bekliyoruz. Size bu anlamda çok iş düşüyor. Bizim yapabileceğimiz bizden ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi hiç çekinmeden isteyiniz. Bizim nasıl bir politika izlediğimizi sizler de oralarda anlatınız" dedi.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu söyleyen Ala, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu şunun için söylüyorum. Elbette biz dünyada olup biteni çok önemsiyoruz, ama hak etmediğimiz kara propaganlara kesinlikle fırsat vermeyelim. Türkiye ne zaman yatırım ortamını hazırlayabilecek çok ciddi inisiyatifler alıyor ise o zaman demokrasimize, irademize yönelik bir takım demokrasi açığından yararlanarak çeşitli saldırıları birlikte yaşıyoruz. Çeşitli -dilim varmıyor ama- darbe girişimlerini yaşıyoruz. Bunları bertaraf etmenin yolu doğru enformasyondur. Uluslaraarası toplumu doğru bilgilendirmedir, doğru duruştur. İnsanın olduğu yerde akla gelebilecek her türlü sorun olabilir. Bu sorunun giderilmesi zor değil. Biz yurt dışında büyükelçilerimizle çok yakın çalışıyoruz. Burada mutlaka işbirliği içerisinde hareket edip işbirliğini gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin vizyonuyla doğrudan orantılıdır bu.

Sizin bulunduğunuz ülkelerde ihracatımızı ne kadar artırırsak inanın bizim en ücra köyümüzde dahi işler daha iyi gitmeye başlıyor. Bu bakımdan Türkiye'nin genelinde bu ekonomik gelişmişlik arzusunu gerçekleştirecek olan siz büyükelçilerdir. Bu büyükelçilik görevi bir fırsattır, sadece sorumluluk değil, yetkii görev ve aynı zamanda fırsattır. Bu tarifi olmayan bir duygudur. Bu duygunuzun daha da çoğalması dileğiyle hepinizi selamlıyorum"