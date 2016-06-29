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Politika

Efkan Ala: Bütün bilgiler DAEŞ'i işaret ediyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Atatürk Havalimanı'na yönelik terör saldırısında kesinleşmiş bir durum olmadığını söyledi

29 Haziran 2016 23:49

İçişleri Bakanı Efkan Ala, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Elimizdeki bütün bilgiler ve bulgular bunun DAEŞ terör örgütü tarafından yapıldığına işaret ediyor ama kesinleşmiş bir durum söz konusu değil." dedi.

ntv'nin haberine göre; İçişleri Bakanı Efkan Ala, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda elimizdeki bütün bilgiler ve bulgular bunun DAEŞ terör örgütü tarafından yapıldığına işaret ediyor ama kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.

Bizim elde ettiğimiz bilgiler ve şahıslar var. Bu çerçevede bütün bağlantılar dikkatle değerlendiriliyor ve bu bağlantıların çözülmesi sonucunda durum ve örgüt daha da berraklaşacaktır. Bu konudaki soruşturma son derece ciddi ve çok kapsamlı devam ediyor." dedi.

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