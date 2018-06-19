Efkan Ala: Başkalarının hayal edemediklerini yaptık

İZNİK (Bursa), (DHA) - İÇİŞLERİ eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Efkan Ala, seçim çalışmalarını Bursa’nın Gemlik ve İznik ilçelerinde sürdürdü. Ala, \"Başkalarının hayal edemediklerini biz yaptık\" dedi.

Gemlik Ticaret Borsası ve Murat Teknik Otomat Sanayi ziyaretleriyle bölge işadamları ve sanayicileriyle bir araya gelen Ala, AK Parti hükümeti döneminde Türkiye ekonomisinin yadsınamayacak ölçüde büyüdüğüne dikkat çekerek, bunda sanayicilerin ve işadamlarının katkısının büyük olduğunu söyledi. Türkiye’nin en büyük hedeflerinden birinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu ifade eden Ala, \"Bu hedefe ulaşmamızda işadamlarımızın ve çalışanların özverili çalışmaları kadar, ülkemizdeki siyasi istikrar ortamının da devam etmesine ihtiyacımız var. 16 yıllık hükümet dönemimiz boyunca, sanayicilerimizin ihracatlarını artırmaları için gerekli hamleleri yaptık” dedi. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle, bu sektördeki yerlilik oranını yüzde 70’e kadar çekmeyi başardıklarını söyleyen Ala, “Başkalarının hayallerine bile gelemeyecek şeyleri, AK Parti hayata geçirdi. Sizlerin de desteğiyle daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi’ne giderek halkla bir araya gelen Ala, vatandaşların geçmiş bayramını kutlayarak, seçimler için destek istedi.



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