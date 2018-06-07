"Efkan Ala artık konuşmalı"

Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım, eski HDP Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın “Eşimle bir açık görüşte 6-8 Ekim’den söz ederken, demiştim ‘Çağrı yapmamış olmama rağmen özellikle beni hedefe koyuyor birileri’. Eşim de şaşırmıştı; ‘Yapmamış mısın çağrı?’ demişti. Çünkü eşimde bile bu algıyı oluşturmuşlardı. Ondan sonra dedim ki: Vay halimize. Sen de böyle inanmışsan Türkiye’yi ben nasıl inandıracağım?” ifadesini değerlendirdi.

580 gündür Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya "İmralı'dan, Öcalan'dan mesaj getirirsek bunu okur musunuz" dediğini belirttiğini aktaran Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Hâliyle Efkan Ala’nın tanık olarak dinlenmesini istedi. Ve o gün Ala’ya ne diyeceğini de söyledi; 'ben linç edilirken neden sustunuz diyeceğim. Ben tutukluyken neden çıkıp gerçekleri anlatmıyorsunuz?' Ala, artık konuşmalı."

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