T24 LogoT24 Logo
Gündem

Efkan Ala: Anayasal düzeni değiştirmezsek başka paralel yapılar çıkar

İçişleri Bakanı: Anayasayı toptan değiştirme fırsatı verse ve biz hepsini Meclis'te yapıp, yine de Meclis'te çoğunluğumuz olmasına rağmen referanduma götürelim

15 Kasım 2014 17:33

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Biz bu anayasal düzeni değiştirmezsek, biz bu kapalı düzeni değiştirmezsek inanın başka paralel, teğet yapılar çıkar" dedi.

CNN Türk'te Akif Beki'nin sunduğu "Baştan Sona" programına katılan Ala, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Biz bir darbeyi bertaraf ettik. Siyasal istikrara saldırı oldu, bertaraf edildi. Ondan önce de oldu, kapatma davası, muhtıra falan bertaraf edildi. Eğer biz bu düzeni değiştirmezsek -milletimize açık yüreklikle söylüyorum- biz bu anayasal düzeni değiştirmezsek, biz bu kapalı düzeni değiştirmezsek milletin iktidarını tahkime edecek düzenlemeleri anayasadan başlayarak -milletimiz anayasal çoğunluğu inşallah verir- verirse biz de onlara çok güzel bir anayasayı hediye ederiz ve bir daha bunlarla karşılaşmayız. Eğer bunlar olmazsa inanın başka paralel, teğet yapılar çıkar."

Beki'nin, "Anayasal düzeni değiştirmek gibi izleyiciye tehlikeli gelebilecek bir kavram kullandınız. Cebren değiştirmek suç..." uyarısında bulundu.

Ala da bunun üzerine, "Şiddetle değil, anayasal düzeni anayasa kuralları içinde değiştirmek. Meclis çoğunluğu verirse referanduma götürürüz. Kendisi değiştirecek yani. Hatta öyle ki toptan değiştirme fırsatı verse ve biz hepsini Meclis'te yapıp, yine de Meclis'te çoğunluğumuz olmasına rağmen referanduma götürelim." 

ETİKETLER

efkan alaiçişleri bakanıanayasaakpdeğişiklikmeclistbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24