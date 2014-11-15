Efkan Ala: Anayasal düzeni değiştirmezsek başka paralel yapılar çıkar

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Biz bu anayasal düzeni değiştirmezsek, biz bu kapalı düzeni değiştirmezsek inanın başka paralel, teğet yapılar çıkar" dedi.

CNN Türk'te Akif Beki'nin sunduğu "Baştan Sona" programına katılan Ala, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Biz bir darbeyi bertaraf ettik. Siyasal istikrara saldırı oldu, bertaraf edildi. Ondan önce de oldu, kapatma davası, muhtıra falan bertaraf edildi. Eğer biz bu düzeni değiştirmezsek -milletimize açık yüreklikle söylüyorum- biz bu anayasal düzeni değiştirmezsek, biz bu kapalı düzeni değiştirmezsek milletin iktidarını tahkime edecek düzenlemeleri anayasadan başlayarak -milletimiz anayasal çoğunluğu inşallah verir- verirse biz de onlara çok güzel bir anayasayı hediye ederiz ve bir daha bunlarla karşılaşmayız. Eğer bunlar olmazsa inanın başka paralel, teğet yapılar çıkar."

Beki'nin, "Anayasal düzeni değiştirmek gibi izleyiciye tehlikeli gelebilecek bir kavram kullandınız. Cebren değiştirmek suç..." uyarısında bulundu.

Ala da bunun üzerine, "Şiddetle değil, anayasal düzeni anayasa kuralları içinde değiştirmek. Meclis çoğunluğu verirse referanduma götürürüz. Kendisi değiştirecek yani. Hatta öyle ki toptan değiştirme fırsatı verse ve biz hepsini Meclis'te yapıp, yine de Meclis'te çoğunluğumuz olmasına rağmen referanduma götürelim."