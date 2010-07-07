'Efe'yi unutamıyorum"'

T24- Aşk-ı Memnu’daki ‘Bihter’ rolüyle Türkiye’nin en çok konuşulan ve kazanan oyuncusu olan Beren Saat 2004’te ‘Türkiye’nin Yıldızları’ yarışmasında keşfedilmişti.

Beren Saat o günlerde 20 yaşındaydı. Evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Efe’nin isteği üzerine bu yarışmaya girmiş, ikinci olmuştu. Efe yarışma sonuçlandıktan birkaç gün sonra trafik kazasında hayatını kaybetti. Beren Saat yıkıldı.

‘O benim hayatımın aşkıydı’

Beren Saat’in başka aşklar yaşasa da hiç unutamadığı sevgilisi Efe’nin görüntüleri önceki gece ekrana getirildi.

Beren Saat 1 yıl önce yaptığı röportajda Efe için şunları söylemişti: “Hayatımın aşkıydı. Yarışmaya girmem için beni ikna etmişti. Yoksa oyuncu olamazdım ki! Bir akşam beraber yemek yedik. Beni eve bıraktı. Bu onu son görüşüm oldu. Efe, arkadaşının kullandığı arabayla kaza geçirip öldü. Hastanede ona son kez dokunduğum anı unutamıyorum. Birinci hayatım onun ölümüyle sona erdi. Şimdi ikinci hayatı yaşıyorum.”

