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Spor

Efes'in liderliği 10 hafta da sürüyor

Beko Basketbol Ligi'nde 10. hafta mücadelesinde tamamlanan maçlar sonrası Efes Pilsen liderliğini sürdürdü.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde 10. hafta mücadelesi, hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, Efes Pilsen bu haftayı da lider olarak tamamladı.

Sahasında TOFAŞ'ı konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 86-56'lık sonuçla galip ayrılarak puanını 19'a çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Fenerbahçe Ülker, sahasında konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-72 yenerek 8. galibiyetini elde etti ve bu hafta 18 puan ve averajla 2. sırada yer aldı.

Beşiktaş Cola Turka ise deplasmanda Erdemirspor'u 88-82'lik skorla geçerek, haftayı 18 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.

Beko Basketbol Ligi'nin 10. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı şöyle:

Fenerbahçe Ülker-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 82-72
Kepez Belediyesi-Aliağa Petkim: 77-80
OYAK Renault-Bornova Belediyesi: 85-82
Efes Pilsen-TOFAŞ: 86-56
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Cooper Tires: 76-66
Erdemirspor-Beşiktaş Cola Turka: 82-88
Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 78-72
Banvit-Türk Telekom: 76-73
    
11. hafta programı

Ligde bu hafta ise OYAK Renault-Efes Pilsen, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Pınar Karşıyaka, Bornova Belediyesi-Kepez Belediyesi, Darüşşafaka Cooper Tires-TOFAŞ, Aliağa Petkim-Erdemirspor, Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Cola Turka-Banvit ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray Cafe Crown karşılaşmaları yapılacak.

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