Efes'in liderliği 10 hafta da sürüyor

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde 10. hafta mücadelesi, hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, Efes Pilsen bu haftayı da lider olarak tamamladı.



Sahasında TOFAŞ'ı konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 86-56'lık sonuçla galip ayrılarak puanını 19'a çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Fenerbahçe Ülker, sahasında konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-72 yenerek 8. galibiyetini elde etti ve bu hafta 18 puan ve averajla 2. sırada yer aldı.



Beşiktaş Cola Turka ise deplasmanda Erdemirspor'u 88-82'lik skorla geçerek, haftayı 18 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.



Beko Basketbol Ligi'nin 10. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı şöyle:



Fenerbahçe Ülker-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 82-72

Kepez Belediyesi-Aliağa Petkim: 77-80

OYAK Renault-Bornova Belediyesi: 85-82

Efes Pilsen-TOFAŞ: 86-56

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Cooper Tires: 76-66

Erdemirspor-Beşiktaş Cola Turka: 82-88

Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 78-72

Banvit-Türk Telekom: 76-73



11. hafta programı



Ligde bu hafta ise OYAK Renault-Efes Pilsen, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Pınar Karşıyaka, Bornova Belediyesi-Kepez Belediyesi, Darüşşafaka Cooper Tires-TOFAŞ, Aliağa Petkim-Erdemirspor, Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Cola Turka-Banvit ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray Cafe Crown karşılaşmaları yapılacak.

