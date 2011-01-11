-EFES'E İSİM ARANIYOR İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Efes Pilsen Kulübü'nü kapatmak istemediklerini ve bunun için birtakım isim çözümleriyle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) müracaat edeceklerini bildirdi. Özilhan, McDonald's'ın Türkiye'de 25. yılını kutlaması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlarken, TAPDK'ın alkollü içecek markalarının spor kulüplerine isim vermemesine ilişkin kararı sonrasında Efes Pilsen Kulübünü kapatıp kapatmayacakları sorusunu şöyle yanıtladı: ''Biz kulübü kapatmak istemiyoruz. Onun için birtakım isim çözümleriyle TAPDK'ya müracaat edeceğiz. TAPDK da o anlayış içinde olup destek olursa bu kulübün bu ülkeye katkılarının devam etmesini sağlayacağız. O yaklaşım bizim için önemli. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birtakım başka çözümler bulabilir mi, onu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki günlerde TAPDK ile paylaşacaklar. Biz belirli isimlerle müracaat edeceğiz ve TAPDK'dan görüş bekleyeceğiz. Onayladıkları takdirde devam edeceğiz ve devam etmek istiyoruz. Bu kulübün ülkeye çok önemli katkılar verdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla TAPDK'nın yaklaşımıyla bu sorun bir şekilde çözülecek.'' -''DEĞERİ BANA GÖRE MİLYAR DOLAR''- Özilhan, şu aşamada kapatmanın gündemde olmadığını ifade ederek, ''Müracaatı yapıp, oradan cevabı aldıktan sonra kararı vereceğiz'' dedi. Anadolu Efes'in sponsorluklara bir yılda ayırdığı toplam 60 milyon lira civarındaki paranın ne şekilde kullanılacağı sorusunu ise Özilhan, ''Cebimize koyacağız'' diye yanıtladı. Efes Pilsen Kulübü'nün değerine ilişkin bir soru üzerine de Özilhan, ''Bana göre milyar dolar... Kulübün Efes'ten ayrı bir marka değeri var'' şeklinde konuştu.