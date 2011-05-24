Efes ve Denizkurdu tatbikatları iptal edildi!

T24 - Genelkurmay Başkanlığı sürpriz bir karar alarak, Denizkurdu 2011 ve Efes 2011 tatbikatlarının iptal edildiğini açıkladı. Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla düzenlenen planlı tatbikatlar, üst düzey komuta kademesi ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla, medyanın da davet edildiği geniş bir programla yapılacaktı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine konulan duyuruda, 25-27 Mayıs'ta icra edilecek tatbikatların son anda neden iptal edildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi. Ege ve Akdeniz'de yapılan tatbikatlar için, geçtiğimiz yıllarda turizm sezonunda icra edilmesinin Türkiye için iyi bir görüntü vermediği eleştirileri yöneltilmişti. Yunanistan'ın da, söz konusu tatbikatlardan rahatsız olduğu biliniyordu.



Kararın gerekçesi konusunda “Genelkurmay Başkanlığı bir jest yapmış olabilir”, “Hükümet iptal için direktif vermiş olabilir” yorumları yapıldı, ancak bu konuda resmi bir bilgi verilmedi.





Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde yer alan duyuru şöyle:



Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatları iptal edildiğinden 25 Mayıs 2011 tarihinde planlanan Basın Turu yapılmayacaktır.



Saygı ile duyurulur.





